la tragica scomparsa di grazia incastrata tra le ruote del tir

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Forino e l’intera Irpinia: Grazia Miele, madre devota e stimata residente, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La sua scomparsa precoce e improvvisa ci lascia sgomenti, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile. In momenti come questi, il dolore si mescola alla rabbia, mentre si cerca di comprendere l’inspiegabile. La sua storia ci invita a riflettere sulla strada e sulla sicurezza di tutti noi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un dolore smisurato per la comunità di Forino, dove AnnaMaria detta Grazia Miele viveva, ma in generale per l’Irpinia tutta a causa della sua tragica morte. Grazia, madre di tre figli, questa mattina era uscita di casa presto e l’orologio non segava nemmeno le 8:00 quando suo malgrado è andata incontro all’appuntamento con il destino: travolta e uccisa da un autotreno che transitava lunga la Nazionale di Torrette di Mercogliano La donna è morta sul corpo, così come stabilito dal medico legale, dottoressa Sementa giunta sul posto, mentre l’uomo alla guida del mezzo pesante, un’autista 25enne romeno che viaggiava dalla Calabria per consegnare carne in alcune attività della provincia, è stato sottoposto ai test di alcol e droga risultando negativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it