La Toscana interrompa la collaborazione con il governo israeliano | approvata mozione Pd

La Toscana si affaccia sul dibattito internazionale con una decisione coraggiosa: il Consiglio regionale ha approvato, con ampia maggioranza, la mozione del PD per interrompere ogni collaborazione con il governo israeliano. Un atto che riflette la volontà di sostenere i diritti umanitari e di condannare le violazioni nel contesto di Gaza. Una mozione che troverà seguito nell'individuazione di quelli che sono i prossimi passi per una regione impegnata nel rispetto della legge e dei valori umanitari.

Firenze, 11 giugno 2025 ‚Äď Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione per ‚Äú interrompere ogni forma di collaborazione istituzionale con il Governo israeliano, alla luce delle persistenti e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario nella Striscia di Gaza ‚ÄĚ. La mozione,¬†presentata dal Pd √® stata approvata con¬†24 ¬†voti favorevoli, 7 i contrari. ¬ęUna mozione che trover√† seguito nell'individuazione di quelli che sono i rapporti istituzionali e in quelli che sono i rapporti economici e sociali - spiega il presidente della Toscana Eugenio Giani -. Naturalmente accanto a quella che √® l'interruzione dei rapporti con Israele che ha un valore prevalentemente fortemente simbolico perch√© le relazioni internazionali non sono curate dalle Regioni ma dallo Stato √® molto forte il richiamo a quello che √® il riconoscimento dello Stato di Palestina¬Ľ, come da mozione approvata il mese scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it