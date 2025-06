La Superbike torna al Misano World Circuit lo scorso anno una ricaduta economica da 28 milioni di euro

La Superbike torna protagonista al Misano World Circuit, portando con sé un impatto economico stimato di 28 milioni di euro lo scorso anno. La Motor Valley si prepara ad accogliere nuovamente il Campionato del Mondo Motul FIM Superbike, dal 13 al 15 giugno, per l’Emilia-Romagna Round, un appuntamento che rappresenta il punto di svolta della stagione. Un evento imperdibile che celebra l’eccellenza italiana nel motorsport.

La Motor Valley è pronta ad accogliere ancora una volta il Campionato del Mondo Motul Fim Superbike. L'appuntamento è per questo fine settima, dal 13 al 15 giugno, al Misano World Circuit, per l'Emilia-Romagna Round, prova che segnerà il giro di boa della stagione.

