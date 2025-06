La street art omaggia la ciliegia la cabina elettrica di Cerbara diventa opera d' arte

La street art trasforma una semplice cabina elettrica di Cerbara in un capolavoro che celebra la ciliegia, simbolo di questa terra. Da anni, questo impianto si dirama sotterraneo, portando energia a Città di Castello, ma ora diventa anche un racconto visivo del territorio. È stato un progetto di valorizzazione che unisce funzionalità e creatività , dimostrando come l’arte possa dialogare con l’ambiente urbano e culturale.

È da anni un importante impianto da cui si snodano linee elettriche interrate per distribuire energia alla località di Cerbara, nel territorio comunale di Città di Castello, ma adesso la cabina elettrica situata nell’area di via Monti, è anche opera d’arte e narrazione del territorio: è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La street art omaggia la ciliegia, la cabina elettrica di Cerbara diventa opera d'arte

In questa notizia si parla di: cabina - elettrica - cerbara - opera

Furgone in fiamme vicino all'Amam, danni anche alla cabina elettrica: si cercano le cause - Paura questa mattina a Messina, dove un furgone è andato in fiamme nei pressi dell'Amam, causando anche danni a una cabina elettrica.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La cabina elettrica di Cerbara diventa opera d'arte; Pietralunga: dalla Giuliano Tartufi duemila euro ad Alessandro Guasticchi per le sue cure; Meeting nazionale di nuoto, a Gubbio 700 atleti da tutta Italia.

La cabina elettrica di Cerbara diventa opera d'arte - È da anni un importante impianto da cui si snodano linee elettriche interrate per distribuire energia alla località di Cerbara, nel territorio comunale di Città di Castello, ma adesso la cabina elettr ...

Città di Castello: la street art omaggia la ciliegia - NewTuscia – CITTÀ DI CASTELLO – È da anni un importante impianto da cui si snodano linee elettriche interrate per distribuire energia alla località di Cerbara, nel territorio comunale di Città di Cas ...