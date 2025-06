La strategia russa per i negoziati | missili e droni sull’Ucraina

In un contesto di tensione crescente, la strategia russa si svela attraverso attacchi incessanti di missili e droni sull’Ucraina, come racconta Olga da Odessa. La notte di bombardamenti intensi testimonia un approccio mirato a destabilizzare e pressare i negoziati. Ma quali sono gli obiettivi nascosti dietro questa escalation? Scopriamolo insieme, analizzando le mosse e le implicazioni di questa difficile partita diplomatica e militare.

«Non ho dormito tanto. per i rumori» racconta da Odessa Olga. La scorsa notte i bombardamenti russi sono proseguiti per ore, a più riprese. Missili e centinaia di droni, più . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La strategia russa per i negoziati: missili e droni sull’Ucraina

In questa notizia si parla di: missili - droni - strategia - russa

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

La nuova strategia ucraina sui droni: paralizzare gli aeroporti di Mosca e far "pagare" la popolazione russa - The Kyiv Independent Centinaia di droni kamikaze ucraini hanno volato verso Mosca nelle ultime settimane. Sembra che nessuno di essi abbia raggiu Partecipa alla discussione

Pesante attacco russo nella notte contro tutte le città ucraine. Prima sono arrivati numerosi droni, poi missili balistici. Sono stati segnalati bombardieri Tu160 in volo sul Caspio, da cui in genere lanciano missili cruise. Bombe anche su Kiev. Ci sono stati due inc Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

La strategia russa per i negoziati: missili e droni sull’Ucraina; Raffica di droni russi a Kharkiv in Ucraina; La nuova strategia di Putin: ondate di missili più potenti per terrorizzare l’Ucraina.

La strategia russa per i negoziati: missili e droni sull’Ucraina - La scorsa notte i bombardamenti russi sono proseguiti per ore, a più riprese.

Droni a fibra ottica e offensiva estiva, la nuova strategia di Putin contro l'Ucraina - Nelle ultime ore Mosca ha lanciato circa 500 droni contro il paese La Russia ha attaccato con droni e missili la città ucraina di Odessa, uccidendo almeno due persone, secondo quanto riferito da funzi ...