La storia di Micheal malato di Sla | in bici lungo il Danubio per raccogliere fondi

La storia di Michael, un irlandese affetto da SLA, è un esempio di coraggio e determinazione. Nel 2017, la sua voce iniziò a declinare, inizialmente percepita come un semplice segno di invecchiamento, ma ben presto rivelò qualcosa di più grave. Dopo anni di sport e combattimenti, Michael si trovò di fronte a una sfida imprevista. La sua forza e il suo spirito lo hanno spinto a intraprendere un viaggio incredibile lungo il Danubio in bici, per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla SLA.

Nel 2017 la voce dell’irlandese Micheal ha iniziato a rallentare. “All’inizio lo trovavo curioso, persino divertente. Pensavo facesse parte dell’invecchiamento”. Poi però, dopo una vita di sport nel combattimento corpo a corpo, nota che non riesce più ad appoggiare il palmo sinistro a terra nei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La storia di Micheal malato di Sla: in bici lungo il Danubio per raccogliere fondi

Ne parlano su altre fonti

La storia di Micheal malato di Sla: in bici lungo il Danubio per raccogliere fondi; In bici lungo il Danubio per raccogliere fondi: a Firenze la storia di Michael, malato di Sla.

In bici lungo il Danubio per raccogliere fondi: a Firenze la storia di Michael, malato di Sla - Nel 2017 la voce dell’irlandese Micheal ha iniziato a rallentare.

Micheal Myers: il killer passato alla storia degli horror - Storico personaggio protagonista della saga degli Halloween, Micheal Myers è un personaggio che ha segnato la storia dei film horror slasher.

Michael Newman, morto l'attore di Baywatch: aveva 68 anni. Era malato di Parkinson da tempo - È morto all'età di 68 anni Michael Newman, attore noto al grande pubblico per aver recitato nella serie "Baywatch".