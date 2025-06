La storia di Donato più che un vigile del fuoco un angelo custode

La storia di Donato Pi249, vigile del fuoco e angelo custode, è un racconto che emoziona e lascia senza fiato. Un’esperienza intensa che ancora oggi fa tremare la pelle di chi l’ha vissuta, Anna Maria, testimone di un salvataggio incredibile in autostrada. In soli 3 minuti, una vita può cambiare radicalmente, e questa narrazione dimostra come il coraggio e la dedizione possano travalicare ogni limite umano. Scopriamo insieme un episodio che resterà per sempre nel cuore.

Tempo di lettura: 3 minuti La storia è da brividi. Quelli che ancora oggi percorrono la pelle di Anna Maria, una donna salernitana che ha vissuto momenti di assoluto terrore in autostrada ma ha trovato sulla sua strada un angelo custode di nome Donato, vigile del fuoco vestito da supereroe: “Mi chiamo Anna Maria Perletta, sono nata a Roma nel 1951 e vivo a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Quella che sto per raccontare è una giornata che non dimenticherò mai: il 19 maggio 2025, la vigilia del mio compleanno, ho vissuto un’esperienza drammatica, ma anche profondamente umana, che mi ha riempito il cuore di forti emozioni e di una grande riconoscenza per un uomo che ricorderò sempre come il mio angelo custode, il Vigile del Fuoco DONATO CERVINO di Sicignano degli Alburni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La storia di Donato, più che un vigile del fuoco, un angelo custode

In questa notizia si parla di: storia - donato - vigile - fuoco

1875 - 2025: 150° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARATE BRIANZA Il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Carate Brianza celebra quest'anno i 150 anni di fondazione. Oggi abbiamo sol Partecipa alla discussione

PIAZZA ARMERINA- DOMENICA 25 MAGGIO ALLE 20.30 IN PIAZZA CATTEDRALE, IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

La storia di Donato, più che un vigile del fuoco, un angelo custode; Matera, Donato è scomparso troppo presto: ecco l’iniziativa in suo onore; Donato un Defibrillatore Automatico Esterno al distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo.

Cosa sappiamo di Antonio, il vigile del fuoco in pensione che potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi - La storia dell’omicidio di Chiara Poggi, risalente all’agosto 2007, potrebbe essere riscritta grazie alla testimonianza di Antonio B.

La storia del video del vigile del fuoco che si è tuffato nel Natisone per salvare i 3 ragazzi - Il video del vigile del fuoco che tenta di risalire la corrente per salvare Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, ma la furia del Natisone è così forte che pur provando a muovere le ...