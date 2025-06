La storia di don Stefano Cazzaniga dai fornelli all’altare | Ho sempre amato cucinare

Dalla passione per i fornelli all'altare: la storia di don Stefano Cazzaniga, un giovane di Giussano che ha trasformato il suo amore per la cucina in un percorso di fede e servizio. Dalla cucina come arte quotidiana al sacerdozio, il suo cammino è un esempio di come seguire il cuore possa portare a realizzare sogni sorprendenti. Una vita che ci insegna che ogni passione può diventare un dono per gli altri.

Giussano (Monza e Brianza) – Faceva il cuoco. La cucina era la sua grande passione, sin da bambino, aveva fatto tutti gli studi previsti. Ma intanto dentro nel cuore e nella mente gli “lievitava“ altro. E così, dopo il canonico periodo di “discernimento” e l’inizio come diacono, sabato è stato ordinato sacerdote un ragazzo di Giussano. Si chiama Stefano Cazzaniga e l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini non se lo è lasciato scappare, in un’epoca di grande crisi delle vocazioni, assieme ad altri 10 nuovi sacerdoti consacrati nel Duomo di Milano. Il motto personale prescelto è “Gioia piena nella tua presenza“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia di don Stefano Cazzaniga, dai fornelli all’altare: “Ho sempre amato cucinare”

DON STEFANO CAZZANIGA Ho 26 anni e sono originario della Comunità pastorale "San Paolo" in Giussano. In quest'ultimo anno di formazione, come diacono, ho svolto il mio inizio di ministero presso la Comunità "Maria Madre della Chiesa" in Cassina de'