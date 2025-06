La storia bimbo vede un grosso pneumatico nel fiume va dal sindaco per farlo rimuovere

Nel cuore di Roccasecca, un gesto di innocenza e determinazione ha acceso i riflettori sulla tutela del nostro ambiente. Gabriel, un bambino di soli cinque anni, ha deciso di agire, portando la sua preoccupazione al sindaco Giuseppe Sacco. La sua storia ci ricorda come anche le voci più piccole possano fare una grande differenza: perché ogni azione conta, e insieme possiamo costruire un futuro più pulito e sicuro.

Nella mattinata di oggi un bambino di nome Gabriel, di cinque anni, si è recato presso la sede del comune di Roccasecca e ha voluto incontrare il sindaco Giuseppe Sacco che subito lo ha ricevuto. Gabriel era tutto dispiaciuto e voleva riferire che da diversi giorni, passando sul ponte dello.

