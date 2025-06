la statale di milano conferisce a ornella vanoni la laurea honoris causa

Milano celebra Ornella Vanoni, icona indiscussa della musica italiana e simbolo della sua città, conferendole la laurea honoris causa. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea il suo ruolo di punto di riferimento per generazioni di artisti e appassionati. Con questo onore, la statale di Milano rende omaggio a una carriera straordinaria, consolidando il suo lascito nel panorama culturale nazionale e internazionale. Un traguardo che testimonia il valore insostituibile della nostra musica e del talento milanese.

Per uno dei simboli della musica italiana e milanese il titolo accademico per essere un "punto di riferimento per generazioni di artisti'. 🔗 Leggi su Golssip.it