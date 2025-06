La stagione degli incendi è già iniziata sindaco sigla l' ordinanza | ecco cosa fare e quali sono le multe a cui si va incontro

Con l’arrivo della stagione degli incendi, il sindaco ha firmato l’ordinanza per tutelare la nostra sicurezza e l’ambiente. Nonostante sia in ritardo rispetto all’inizio ufficiale, le regole sono chiare: tagliare e rimuovere il verde in eccesso per prevenire rischi. Chi non rispetterà le disposizioni si espone a sanzioni salate e multe salate. È fondamentale agire subito: scopri cosa comporta questa ordinanza e come puoi contribuire a proteggere la tua comunità.

L'ordinanza c'è. È stata firmata lunedì scorso, dopo che di fatto la stagione degli incendi era già abbondantemente iniziata, ma c'è. Gli ordini sono quelli di ogni anno: tagliare, tagliare, tagliare e rimuovere. Anche la "minaccia" è sempre la stessa: chi non ottempererà, violando, l'ordinanza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - La stagione degli incendi è già iniziata, sindaco sigla l'ordinanza: ecco cosa fare e quali sono le multe a cui si va incontro

