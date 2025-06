La signora Irene compie 101 anni | i festeggiamenti in casa di riposo

La Signora Irene ha raggiunto un traguardo straordinario: 101 anni di vita, festeggiati con gioia e affetto all’interno della casa di riposo AltaVita-Ira. In un’epoca in cui gli ultracentenari sono sempre più presenti, ogni compleanno come questo rappresenta non solo un'età da record, ma anche un'occasione per celebrare la forza e la saggezza accumulata nel tempo. Questi momenti sono un tributo a una vita ricca di esperienze e amore che meritano di essere ricordati e condivisi.

Con il continuo avanzare dell'età media della popolazione anche la presenza di ultracentenari nelle case di riposo non è più un caso così eclatante come capitava anni fa, ma sono sempre traguardi che vanno rilevati e festeggiati come è avvenuto l'altro giorno ad AltaVita-Ira con il centounesimo.

