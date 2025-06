La Serie B ufficializza la nuova classifica e i playout

La Serie B annuncia la nuova classifica ufficiale, confermando il brusco episodio del Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso. Il Frosinone si posiziona al quindicesimo posto, assicurandosi la salvezza. Sono state anche rese note le date e le squadre coinvolte nei playout, con l’andata fissata per domenica 15 giugno 2025 alle ore 20.30. Un finale di stagione ricco di suspense e sfide decisive attende tifosi e protagonisti.

La Serie B pubblica ufficialmente la nuova classifica che vede il Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso, con il Frosinone che sale così al quindicesimo posto e salvo. Ufficializzate anche le date e le squadre che disputeranno i playout. Gara di andata Domenica 15 giugno 2025 ore 20.30. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Serie B ufficializza la nuova classifica e i playout

Serie B: Brescia penalizzato, retrocede in C e Sampdoria al playout. Arriva la decisione del tribunale federale in attesa di appello. #ANSA Partecipa alla discussione

Brescia retrocesso in Serie C: Cellino sanzionato per violazione amministrativa Partecipa alla discussione

