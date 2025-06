La Scuola che Respira | il progetto milanese che trasforma le aule in ecosistemi salubri grazie alle nanotecnologie

Nel cuore di Milano, un'idea rivoluzionaria sta cambiando il modo di pensare all'ambiente scolastico. L'Istituto Gonzaga si distingue come pioniere con il progetto "La Scuola che Respira", un'iniziativa che trasforma le aule in ecosistemi salubri grazie alle nanotecnologie fotocatalitiche. Un passo avanti verso ambienti piĂą sani e sostenibili, dove l'innovazione incontra il benessere di studenti e insegnanti, aprendo nuove strade per il futuro della scuola italiana.

L'Istituto Gonzaga di Milano si conferma pioniere nell'innovazione scolastica, guidando il progetto "La Scuola che Respira" che punta a rivoluzionare la qualitĂ dell'aria negli edifici scolastici lombardi attraverso la tecnologia fotocatalitica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - respira - progetto - milanese

I care for me for you: fra i banchi di scuola per una campagna su stili di vita e fake news, coinvolti 400 studenti. Sul territorio dell’ASL Vercelli il progetto ha visti coinvolti circa 400 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Cigliano, Santhià , Partecipa alla discussione

“Recupera e Respira” è il progetto di Chiesi Italia per il corretto smaltimento degli inalatori respiratori esauriti, attivo in Friuli Venezia Giulia. Sapevi che questi dispositivi medici, dopo essere stati raccolti nelle farmacie, intraprendono un percorso di corretto sm Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Scuola che Respira: il progetto milanese che trasforma le aule in ecosistemi salubri grazie alle nanotecnologie; L’Istituto Gonzaga capofila del progetto «La Scuola che Respira»; Green, la nanotecnologia fotocatalitica per affrontare l’allarme per la scarsa qualità dell’aria che si respira nelle aule lombarde: arriva il progetto “la scuola che respira”.

Scuole e ambiente: 1,2,3… Respira! - incoraggia gli studenti italiani a impegnarsi per la biodiversità e la sostenibilità ...

Un progetto per il miglioramento della qualità dell’aria nelle scuole - Moro: "Per le scuole è fondamentale investire su questi interventi perché permettono di creare ambienti più salubri, sicuri e accoglienti" ...