La scrittrice Vincenza Tomaselli sulle relazioni tossiche | Credo che a turno ciascuno di noi possa essere vittima e carnefice Luce e ombra si sovrappongono sempre

Nel suo nuovo libro, *Undici e Undici*, Vincenza Tomaselli ci conduce in un viaggio nell’universo complesso delle relazioni tossiche, dove luce e ombra si intrecciano in modo indissolubile. Attraverso una scrittura vibrante e una narrazione intensa, l’autrice esplora la rinascita di una donna senza nome, vittima e carnefice di sé stessa. Abbiamo avuto il piacere di incontrarla per scoprire come questa storia surreale ci invita a riflettere sui nostri propri conflitti interiori.

Il suo nuovo libro, Undici e Undici, esplora l'universo psicologico di una donna «senza nome» che vuole rinascere rimaneggiando il suo passato sentimentale disfunzionale. Una scrittura «vibrante» in una storia intensa e surreale. L'abbiamo incontrata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La scrittrice Vincenza Tomaselli sulle relazioni tossiche: «Credo che a turno, ciascuno di noi, possa essere vittima e carnefice. Luce e ombra si sovrappongono sempre»

Cosa riportano altre fonti

La scrittrice Vincenza Tomaselli sulle relazioni tossiche: «Credo che a turno, ciascuno di noi, possa essere vittima e carnefice. Luce e ombra si sovrappongono sempre.

La scrittrice Vincenza Tomaselli: «Quando mi sono disumanizzata e ho imparato a vivere prendendo esempio dal mio cane» - Per sopravvivere senza perdere se stessa, Vincenza Tomaselli ha deciso di «disumanizzarsi» un pochino, e ha capito che questo modus vivendi le avrebbe permesso di affrontare meglio la ...