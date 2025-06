La scomparsa di Kata Nuovi ricordi della mamma | Vidi persone pulire

Nel cuore di Firenze, un gesto di memoria e speranza si dispiega lungo via Boccherini, dove un messaggio e una lettera rivivono il dolore e l’amore di una madre. A un anno dalla scomparsa di Kata, ricordi e parole si intrecciano, testimoniando la forza di un legame indissolubile e l’auspicio di giustizia. La testimonianza di una storia che non si può dimenticare si conclude con la volontà di fare luce.

Firenze, 11 giugno 2025 – Dentro ogni cuore, attaccato al muro di via Boccherini, un messaggio, un pensiero per sua figlia. E una lettera, dolce ma anche amara (“Non capisco l’omertà, chi ha visto e non parla, chi sa e si volta dell’altra parte”) sempre per lei, appesa al cancello dell’ A stor, l’albergo occupato che ha inghiottito Kata, il 10 giugno del 2023. Oggi la bambina nata in Perù avrebbe sette anni: una crescita che la procura ha provato a simulare, nell’ultimo comunicato che doveva fare il punto su un’indagine che si trascina per inerzia, ma Katherine Alvarez fatica a vederci la sua creatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it