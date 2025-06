La sanità pubblica nel terzo millennio | in Comune il primo convegno della fondazione Gimbe

Il convegno "Sanità 224 pubblica nel terzo millennio" rappresenta un momento di grande rilevanza per il nostro territorio, offrendo un'occasione unica di confronto tra esperti e cittadini. La partecipazione del dottor Nino Cartabellotta, figura di spicco nel settore sanitario italiano, promette di arricchire il dibattito con analisi approfondite e prospettive innovative. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere e contribuire al futuro della sanità pubblica locale e nazionale.

La fondazione Gimbe terrà il suo primo convegno provinciale giovedì alle 14,30 presso il salone comunale. Oltre a diversi relatori, è prevista la partecipazione del dottor Nino Cartabellotta, presidente della fondazione e uno dei più grandi esperti di analisi sanitaria in Italia. "Il convegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - “La sanità pubblica nel terzo millennio": in Comune il primo convegno della fondazione Gimbe

In questa notizia si parla di: convegno - fondazione - primo - gimbe

L’Italia nel mondo in tempesta, domani a Napoli un convegno promosso dalla Fondazione di Comunità del centro storico - Domani a Napoli, presso il Centro Congressi Federico II, si terrà il convegno "L’Italia nel mondo in tempesta.

Se ne parla anche su altri siti

“La sanità pubblica nel terzo millennio: in Comune il primo convegno della fondazione Gimbe; Salviamo il servizio sanitario. La campagna arriva a Lucca; A Jesi il convegno della Fondazione Area Radiologica su Dalla Sanità alla Salute.

Salviamo il servizio sanitario. La campagna arriva a Lucca - Approda in città la rete civica nata su iniziativa della Fondazione Gimbe presieduta da Nino Cartabellotta.

Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe: "Temo un effetto rilassamento, in questo momento non ce lo possiamo assolutamente permettere" - Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe: "In quest'autunno i ritardi sono stati due, innanzitutto quello di introdurre delle misure più rigorose quando la curva stava salendo fino a quando ...