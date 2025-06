La Sammaurese si aggiudica la quarta edizione del memorial Carlo Di Fabio

La sammaurese trionfa ancora una volta, aggiudicandosi la quarta edizione del Memorial Carlo Di Fabio. Un torneo emozionante che ha visto giovani talenti mettere in mostra tutto il loro potenziale, tra passione e determinazione. L’evento, conclusosi martedì all’Antistadio 1 di Forlì, ha regalato un mese di grande calcio, creando un prezioso palcoscenico per il futuro dello sport locale e nazionale. Un appuntamento da non perdere!

Si è concluso martedì il quarto memorial Carlo Di Fabio, torneo giovanile riservato alla categoria Juniores Under 19, svoltosi all’Antistadio 1 del complesso sportivo Tullo Morgagni di Forlì e organizzato in sinergia da Futball Cava Ronco Forlì e Forlì Football Club. Un mese di grande calcio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La Sammaurese si aggiudica la quarta edizione del memorial Carlo Di Fabio

In questa notizia si parla di: memorial - carlo - fabio - sammaurese

La Lazio vince il Memorial Carlo Zecchini battendo il Bologna ai rigori - La Lazio conquista il Memorial Carlo Zecchini, emergendo vittoriosa ai rigori contro il Bologna con un punteggio di 4-2.

Ne parlano su altre fonti

La Sammaurese si aggiudica la quarta edizione del memorial Carlo Di Fabio; Torna il Memorial Carlo Di Fabio: torneo Juniores Under 19 a Forlì; Torna il Memorial Carlo Di Fabio: torneo Juniores Under 19 a Forlì.

La Sammaurese si aggiudica la quarta edizione del memorial Carlo Di Fabio - Carlo Di Fabio è stato uomo di calcio e di relazioni, con una lunga carriera iniziata nel 1982 al Cesena e proseguita tra Serie B e Serie C, passando per Parma, Bologna, Venezia, Imola, Bellaria, Cese ...

Torna il Memorial Paolo Spada e Carlo Di Fabio: Tornei di Calcio Giovanile a Forlì - È giunto alla 4ª edizione anche il Memorial ‘Carlo Di Fabio’, dedicato all’ex direttore sportivo ...