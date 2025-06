La ruota panoramica resterà sul lungomare di Bari | sì ad altri sei mesi in largo Giannella

La suggestiva ruota panoramica Blue Sky Wheel continuerà a incantare i visitatori di Bari fino a dicembre, offrendo viste mozzafiato sulla città e il mare. Con i suoi 45 metri di altezza e le 36 cabine, rappresenta un’icona di divertimento e meraviglia per turisti e residenti. In questa stagione, il fascino dell’alba al tramonto si unisce alla magia delle luci serali, rendendo ogni giro un’esperienza indimenticabile. La città si prepara a vivere ancora emozioni sotto il cielo di Bari.

La ruota panoramica Blue Sky Wheel resterà sul lungomare di Bari, in largo Giannella, fino a dicembre. A disporlo, con una delibera, la Giunta comunale. La struttura d'intrattenimento, alta 45 metri e dotata di 36 cabine, è ormai un punto di riferimento per i turisti e i baresi che vogliono.

