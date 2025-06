La risposta di questa mamma a chi l’ha criticata per aver portato i figli grandi nel passeggino

In un mondo dove le opinioni si moltiplicano, la mamma del Massachusetts Nicki Marie ha scelto di difendere le proprie scelte, ignorando le critiche e concentrandosi sulla felicità dei suoi figli. La sua risposta, semplice ma potente, mette in luce un aspetto spesso trascurato: il rispetto delle singole decisioni familiari. In un’epoca di giudizi facili, la sua reazione ci invita a riflettere sull’importanza di accettare le diversità di approccio.

Quando Nicki Marie, madre del Massachusetts, ha realizzato un video in cui la si vedeva spingere i suoi figli di 8 e 10 anni in un passeggino doppio per le vie di Disney World, non intendeva lanciare alcun messaggio. Ma Internet ha deciso il contrario. Il suo video, diventato virale su TikTok, con la didascalia "Mamme con figli già grandi nei passeggini a Disney", ha acceso un'ondata di elogi, critiche sarcastiche e dibattiti sull' adeguatezza dell'età nella genitorialità. Ciò che alcuni hanno considerato controverso, per Nicki è semplicemente sopravvivenza. "Cerco di abbassare le difese così i miei figli possono vedermi divertirmi.

