La risposta di questa mamma a chi l’ha criticata per aver portato i figli grandi nel passeggino

In un mondo in cui le scelte genitoriali sono spesso oggetto di scrutinio, la mamma del Massachusetts risponde con sincerità e fermezza alle critiche sul portare i figli grandi in passeggino a Disney. La sua storia e il suo video virale hanno acceso un dibattito acceso sull’educazione e le esigenze dei bambini, ricordandoci che ogni famiglia vive secondo le proprie regole, e che l’amore e il rispetto sono le vere priorità.

Quando Nicki Marie, madre del Massachusetts, ha realizzato un video in cui la si vedeva spingere i suoi figli di 8 e 10 anni in un passeggino doppio per le vie di Disney World, non intendeva lanciare alcun messaggio. Ma Internet ha deciso il contrario. Il suo video, diventato virale su TikTok, con la didascalia “Mamme con figli già grandi nei passeggini a Disney”, ha acceso un’ondata di elogi, critiche sarcastiche e dibattiti sull’ adeguatezza dell’età nella genitorialità. Ciò che alcuni hanno considerato controverso, per Nicki è semplicemente sopravvivenza. “Cerco di abbassare le difese così i miei figli possono vedermi divertirmi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La risposta di questa mamma a chi l’ha criticata per aver portato i figli grandi nel passeggino

