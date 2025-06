La rinascita di Casa Cerri la sindaca | Un grande risultato restituiremo a Cattolica un gioiello storico

La rinascita di Casa Cerri rappresenta un traguardo importante per Cattolica, un simbolo di speranza e rinnovamento. La sindaca ha sottolineato come questa iniziativa restituisca alla comunità un patrimonio storico che merita di brillare di nuova luce. Grazie al sostegno della Regione, che ha scelto di finanziare il nostro progetto tra 160 Comuni e 49 proposte, il sogno di una città più viva e coesa si sta concretizzando. È un risultato che rafforza il nostro impegno per il futuro.

"Casa Cerri tornerà a illuminarsi e sarà un luogo della città e dei cittadini. Grazie alla Regione che ha scelto di finanziare anche il nostro progetto. Non era semplice, né scontato visto che hanno partecipato al bando 160 Comuni della regione e dei 49 progetti ritenuti ammissibili, ne sono.

