La Regione stanzia oltre 12 milioni per le imprese | focus su aggregazioni innovazione e danni da incendi

La regione dà una scossa all’economia locale con oltre 12,5 milioni di euro destinati a potenziare le imprese. Focus su aggregazioni innovative, efficienza energetica e supporto ai danni causati dagli incendi di luglio 2023. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una ripresa sostenibile e resilient?, rilanciando il ruolo delle aziende come motore di sviluppo. La strada verso un futuro più forte e innovativo è ora più chiara che mai.

Il governo regionale stanzia 12,5 milioni per la crescita economica delle imprese: sostegno alle aggregazioni aziendali, ai programmi per l'efficientamento energetico e all'innovazione dei processi produttivi, oltre agli aiuti per gli imprenditori danneggiati dagli incendi del luglio 2023.

Incendi, la giunta stanzia oltre un milione e mezzo per nuovi ristori alle vittime - La giunta regionale ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro per fornire nuovi ristori alle vittime degli incendi del luglio 2023.

Oltre 30 milioni dalla Regione per rilanciare le imprese artigiane sarde. La Regione Sardegna stanzia oltre 30 milioni di euro per le imprese artigiane: contributi fino a 300 mila euro per investimenti realizzati negli ultimi 24 mesi. Ecco chi può accedere al ba Partecipa alla discussione

Bonus energia, stanziati 12,5 milioni di euro dal Poc Sicilia, con un’integrazione di 1,2 milioni per oltre 500 piccole imprese. Conflavoro Sicilia sostiene le aziende contro i rincari energetici. Scopri di più: https://www.conflavorosicilia.it/riprogrammati-fondi-p Partecipa alla discussione

