La Regione stanzia 12 milioni e mezzo per l' innovazione e il risarcimento dei danni da incendi

La regione dimostra ancora una volta il suo impegno concreto per lo sviluppo e il benessere del territorio, stanzando 12,5 milioni di euro per promuovere innovazione, crescita economica e risarcimenti ai danni da incendi. Un investimento strategico che punta a rafforzare le imprese, favorire l’efficientamento energetico e sostenere chi ha subito perdite, creando un futuro più resilient? e prospero per tutti.

Il governo regionale stanzia 12 milioni e mezzo per la crescita economica delle imprese: sostegno alle aggregazioni aziendali, ai programmi per l’efficientamento energetico e all'innovazione dei processi produttivi, oltre agli aiuti per gli imprenditori danneggiati dagli incendi del luglio 2023. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Regione stanzia 12 milioni e mezzo per l'innovazione e il risarcimento dei danni da incendi

In questa notizia si parla di: stanzia - milioni - mezzo - innovazione

Incendi, la giunta regionale stanzia 1,65 milioni per nuovi ristori alle vittime del 2023 - La giunta regionale interviene con un nuovo stanziamento di 1,65 milioni di euro per sostenere le vittime degli incendi del luglio 2023.

Con il decreto numero 679 del 26 maggio 2025, abbiamo pubblicato l’Avviso 6, che stanzia 78 milioni 300 mila euro del Pnrr, su una dotazione complessiva di 129 milioni 480 mila assegnata alla Regione siciliana, per interventi destinati a disoccupati, anche Partecipa alla discussione

NON AUTOSUFFICIENZA, DESTINATI 19 MILIONI Altri 19 milioni e mezzo di euro sono stati destinati dalla Giunta regionale per l’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, attraverso una delibera, approvata su mia proposta, nell’ambito della progr Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

La Regione stanzia 12 milioni e mezzo per l'innovazione e il risarcimento dei danni da incendi; Ulteriori 58 milioni per i progetti delle imprese piemontesi; “Innovazione tecnologica, digitalizzazione ed Expo Osaka 2025… la regione stanzia 15 milioni e mezzo di euro per le imprese”.

Regione stanzia 32 milioni per innovazione start up e Pmi - La prima sezione sarà gestita da Veneto Innovazione Spa, e si articola in due linee di intervento: una rivolta a Pmi e lavoratori autonomi attivi da non oltre ...

Roma, la Camera di Commercio stanzia sette milioni e mezzo di euro per l’innovazione digitale delle imprese - Sette milioni e mezzo di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia grazie al bando Voucher Digitali Impresa 4.