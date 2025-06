La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno

Sabato 14 e domenica 15 giugno, Roma si trasforma in un esempio di sostenibilità con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”. Questa raccolta straordinaria gratuita promuove il rispetto dell’ambiente, coinvolgendo cittadini e quartieri in una grande azione di sensibilizzazione. Un’opportunità da non perdere per liberarsi di ingombranti, elettronici e rifiuti speciali, contribuendo a rendere la città più pulita e vivibile. Partecipa anche tu e fai la differenza!

