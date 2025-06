La Provincia è il nuovo main sponsor dell' US Avellino D' Agostino-Buonopane | Sinergia per promuovere l' Irpinia

La provincia 232 si afferma come il nuovo main sponsor dell’U.S. Avellino, consolidando una collaborazione strategica per promuovere l’Irpinia nel mondo dello sport. Con l’obiettivo di aumentare la visibilità delle eccellenze irpine oltre i confini regionali, questa sinergia rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del territorio. Dato che l’ente guidato da Rizieri Buonopane punta a rafforzare l’immagine della provincia, l’unione con l’Avellino segna un capitolo entusiasmante per lo sviluppo locale e la promozione delle tradizioni irpine.

Dare maggiore visibilità all'Irpinia attraverso lo sport, facendo conoscere le sue eccellenza oltre i confini regionali. Questo l'obiettivo della partnership tra la Provincia e l'U.S. Avellino.L'ente guidato da Rizieri Buonopane è il nuovo main sponsor della società calcistica avellinese

