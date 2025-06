La protesta al Pirellone | diritti e salari invisibili

Ogni estate, mentre le scuole e i servizi chiudono, un'ombra di ingiustizia si abbatte sugli educatori assunti da cooperative: stipendi sospesi, salari sotto i mille euro e diritti invisibili. Ieri, davanti al Pirellone, con il sindacato Usb, hanno alzato la voce per chiedere giustizia e riconoscimento. Un grido che risuona per circa 70mila lavoratori in tutta Italia, tra cui migliaia in Lombardia, che meritano attenzione e cambiamento.

Ogni estate, quando chiudono scuole, centri diurni e altri servizi, la beffa si ripete. Gli educatori assunti da cooperative si ritrovano con lo stipendio sospeso, senza neanche quel salario che spesso è sotto la soglia dei mille euro al mese. Ieri hanno protestato con il sindacato Usb davanti al Pirellone, sede del Consiglio regionale, per portare sotto i riflettori un problema che riguarda circa 70mila lavoratori in Italia, migliaia solo in Lombardia. Lavoratori, in prima linea per garantire servizi pubblici fondamentali, che chiedono "l’ internalizzazione ", ossia l’assunzione da parte del ministero dell’Istruzione, e "la continuità salariale, dal momento che lo stipendio viene sospeso durante i mesi di chiusura delle attività didattiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta al Pirellone: diritti e salari invisibili

