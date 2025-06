La Promessa anticipazioni 12 giugno | Don Romulo si accusa dell’omicidio di Gregorio Miguel torna libero?

Prepariamoci a un episodio ricco di colpi di scena: Don Rómulo si accusa dell'omicidio di Gregorio, lasciando tutti senza parole. La soap "La Promessa" torna su Rete 4 domani, mercoledì 11 giugno, alle 19:40 circa, promettendo suspense e rivelazioni sorprendenti. In un intreccio avvincente ambientato a Cordova, cosa succederà quando i segreti più oscuri verranno finalmente alla luce? Scopriamolo insieme!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: il maggiordomo lascia tutti senza parole prendendosi la colpa per l'assassinio di Gregorio. La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 11 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope commette un errore che potrebbe compromettere la posizione di Vera. Riassunto dell'episodio precedente Jana sta per lasciare la tenuta ma Cruz la ferma e le intima di non andarsene fino a quando Manuel non sarà fuori di prigione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it