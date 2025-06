La prima immagine del polo sud del Sole fotografata da una sonda spaziale

Solar Orbiter ha osservato i poli da un’orbita inclinata: è il risultato della missione di Esa e Nasa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La prima immagine del polo sud del Sole fotografata da una sonda spaziale

Solar Orbiter ha osservato per la prima volta i poli del Sole da un’orbita inclinata; Queste sono le prime immagini mai riprese dei poli del Sole; Solar Orbiter ci mostra per la prima volta in assoluto i poli del Sole | FOTO e VIDEO.

La prima immagine del polo sud del Sole fotografata da una sonda spaziale - La sonda Solar Orbiter ha ripreso immagini della regione polare sud da una prospettiva mai raggiunta prima.

