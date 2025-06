La prima Cycling Week | Vetrina importante

Una prima edizione Cycling Week che ha saputo unire passione, cultura e sport, lasciando il segno tra gli appassionati e la comunità locale. Un successo che promette di diventare un appuntamento imperdibile nel calendario del ciclismo italiano, consolidando Morbegno come capitale della bici e della convivialità.

Bilancio più che positivo per la prima edizione della Cycling Week, la settimana dedicata al ciclismo che ha portato a Morbegno e in Bassa Valtellina tantissimi appassionati grazie a un ricco calendario di appuntamenti sportivi e culturali. L’evento clou è stata la partenza della tappa 18 del Giro d’Italia, col centro storico tinto di rosa e striscioni soprattutto per l’idolo di casa Davide Piganzoli. "Una prima edizione Cycling Week partecipata, con un palinsesto ricco che ha accontentato grandi e piccini, sportivi e non – ha detto la vicesindaca Anna Gusmeroli –. Tutti gli eventi hanno riscosso successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it