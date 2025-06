La Premier non molla N’Dicka altri due club oltre all’Arsenal | la Roma fa il prezzo

La Roma si prepara a rinvigorire la propria rosa, con la premier che non molla e punta su altri due club oltre all'Arsenal. La volontà di rafforzarsi è evidente e i primi segnali dal progetto giallorosso sono promettenti, con allenatori come Gasperini e Ranieri che dimostrano fiducia e impegno. È un momento di grande fermento, e questa energia si tradurrà sicuramente in novità sul mercato e in campo, per un futuro tutto da scrivere.

Serve nuova linfa alla Roma dal mercato, e questo lo si è ampiamente capito. Per vedere nuovi volti a Trigoria però c’è tempo, e queste prime settimane post campionato hanno anzitutto messo in evidenza che il progetto giallorosso è qualcosa in cui più di qualcuno crede fermamente, da un Gasperini che lo ha scelto in mezzo ad altre opportunità ad un Ranieri che ha addirittura rifiutato la Nazionale per concentrarcisi. Un bel segnale anche per chi in rosa c’è già ma non conosce ancora bene il proprio futuro, da uno Svilar prossimo al rinnovo ad un Angelino tentato dall’Al-Hilal, fino ad un N’Dicka pezzo pregiato di questa campagna estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Premier non molla N’Dicka, altri due club oltre all’Arsenal: la Roma fa il prezzo

