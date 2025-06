La politica estera Usa è fuori dal controllo di Trump?

crollo verso il disastro globale. La sua denuncia sottolinea l’urgenza di un impegno collettivo per evitare che le tensioni si trasformino in una catastrofe irreversibile, ricordandoci che la pace è un valore da difendere con tutte le nostre forze.

"Questa è la realtà di ciò che è in gioco, ciò che stiamo affrontando ora, perché mentre ci troviamo qui oggi, siamo più vicini che mai all'orlo dell'annientamento nucleare, i guerrafondai dell'élite politica stanno fomentando incautamente paura e tensioni tra le potenze nucleari". Così Tulsi Gabbard in un insolito video pubblicato su Youtube dopo una visita a Hiroshima, nel quale chiede ai popoli di far sentire la loro voce per fermare tale deriva. Screenshot La Gabbard sa di cosa sta parlando, dal momento dirige l'Intelligence nazionale americana e ha accesso alle informazioni più riservate delle varie agenzie federali.