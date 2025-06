La politica commerciale di Trump danneggia tutto il mondo

Le politiche commerciali di Trump stanno lasciando un’impronta indelebile sull’economia mondiale. I dazi imposti minano la crescita globale, rallentando l’intero sistema economico e colpendo in modo particolare Stati Uniti e paesi in via di sviluppo. La Banca Mondiale avverte: ci avviamo verso il decennio di crescita più debole dagli anni Sessanta. Una situazione che potrebbe ridefinire gli equilibri globali e le prospettive future di tutti noi.

I dazi imposti da Donald Trump rallenteranno molto l'economia globale nel 2025, colpendo in particolare gli Stati Uniti e una gran parte dei Paesi in via di sviluppo. Non sarà una recessione, ma molto probabilmente si andrà verso il decennio di crescita più debole dagli anni Sessanta. L'avvertimento arriva dalla Banca Mondiale, che nel suo ultimo rapporto " Global Economic Prospects " attribuisce le colpe principali proprio alla guerra commerciale voluta dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha imposto dazi generalizzati del dieci per cento sulle importazioni e del cinquanta per cento su quelle di acciaio e alluminio.

