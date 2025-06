la perla in salvo il noto marchio di lingerie acquistato dal re del brunello a stelle e strisce peter kern

La Perla, iconico marchio di lingerie made in Italy, è finalmente salvo grazie all’intervento del potente imprenditore americano Peter Kern. Dopo intense trattative, il noto miliardario, già leader di Expe, si prepara a rilevare brand e ramo aziendale con un investimento di circa 25 milioni di euro. Un’operazione che segna una rinascita per uno dei simboli del lusso e dell’eleganza italiana.

