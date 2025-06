La Perla a Mister Brunello L’acquisto di Peter Kern Dalle vigne alla moda

Scopri come un imprenditore americano, Peter Kern, unisce due mondi apparentemente distanti: il prestigioso Brunello di Montalcino e l’eleganza delle lingerie di lusso. Tra vigne toscane e boutique di alta moda, nasce una storia di passione, eccellenza italiana e innovazione. La sua avventura tra vino e moda ci svela un affascinante esempio di come il Made in Italy continui a sorprendere e conquistare il mondo.

Dal Brunello di Montalcino alle lingerie di pregio. Sempre di made in Italy di eccellenza si parla: ma cosa c’entrano questi due prodotti apparentemente lontani tra di loro? Il punto di incontro si chiama Peter Kern, un miliardario americano, già proprietario di Expedia leader mondiale nei viaggi online, che ama fare base in Toscana, in particolare tra le vigne del Brunello dove detiene la proprietà dell’azienda gioiello Il Palazzone che conta 12 ettari intorno a Montalcino. È notizia di ieri che lo shopping a stelle strisce di marchi italiani si è esteso fino a La Perla, brand finito all’asta e rilevato per 25 milioni di euro su consiglio della moglie Kirsten, amante dell’italian style. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Perla a Mister Brunello. L’acquisto di Peter Kern. Dalle vigne alla moda

Chi ha comprato La Perla: Peter Kern, da Expedia al Brunello fino alla lingerie - Bologna, 10 giugno 2025 — Dopo settimane di attesa, si svela il nome del nuovo salvatore de La Perla, simbolo dell’eccellenza bolognese nel mondo della moda e del lusso.

La Perla va a Peter Kern, miliardario Usa, re del Brunello. “Investimento suggerito dalla moglie” Partecipa alla discussione

È lo statunitense Kern il salvatore di La Perla Svelata l'identità dell'imprenditore che ha acquistato La Perla, storica azienda di Bologna da anni in crisi. È lo statunitense Peter Kern, ex amministratore delegato di Expedia e produttore di vino, che promette: "Ma Partecipa alla discussione

