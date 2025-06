La paternità negata | l’urlo silenzioso di un amore escluso

La paternità negata, un’ombra silenziosa che avvolge molte famiglie italiane, rappresenta un dramma nascosto e spesso ignorato. È l’urlo di un amore escluso, un grido civile che chiede giustizia e riconoscimento. In questa lettera aperta al Presidente della Repubblica, Antonio De Padova, Vicepresidente di Apple Pie Arcigay Avellino, si erge come voce di chi desidera vedere affermati diritti e dignità per tutti. Perché ogni bambino merita di essere riconosciuto e amato senza barriere.

La paternità negata. Una lettera aperta al Presidente della Repubblica che vuole squarciare il velo d'una realtà italiana ferita e sorda, un lamento civile che s'innalza dall'anima del Vicepresidente at Apple Pie Arcigay Avellino, Antonio De Padova, uomo di 46 anni, italiano, unito civilmente al.