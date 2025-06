La nuova cucina riscoprire le radici Agrofutura | dialogo tra chef agricoltori e ristoratori

Il dialogo tra chef, agricoltori e ristoratori si trasforma in un viaggio alla riscoperta delle radici, con un occhio rivolto al futuro. A Firenze, il 11 giugno 2025, si è svolto il panel “Dalla Terra alla Tavola: Innovare senza Dimenticare”, un’occasione unica per condividere i benefici di una coltivazione naturale, promuovere la biodiversità e rafforzare la comunicazione tra tutti gli attori del settore. Scopri come questa sinergia può rivoluzionare il nostro modo di mangiare e vivere.

Firenze, 11 giugno 2025 – Tra terra, cucina e tavola. I benefici di una coltivazione naturale, il rispetto della biodiversitĂ e l’importanza della comunicazione. Di questo e molto altro si è parlato nel panel di Agrofutura “Dalla Terra alla Tavola: Innovare senza Dimenticare”. Presenti all’incontro ospiti del calibro di Andrea Battiata, imprenditore “Orto Bioattivo”; Giulio Picchi, owner e coo Gruppo Cibrèo, direttore artistico del Teatro del Sale e owner di Accademia Cibrèo; Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef; Filippo Saporito, titolare e chef “La Leggenda dei Frati”. Ha moderato la giornalista de La Nazione Olga Mugnaini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova cucina, riscoprire le radici. Agrofutura: dialogo tra chef, agricoltori e ristoratori

