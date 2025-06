La Nazionale scrive alla sorella Gazzetta

Scaricata dagli allenatori, snobbata dai giocatori, l'Italia è alla ricerca di una guida che le voglia bene davvero: Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Nazionale scrive alla "sorella" Gazzetta

Di Marzio: perde quota Pioli in Nazionale. Sportmediaset scrive di un possibile Mancini-bis - Il futuro della panchina azzurra si fa incerto: dopo l’ipotesi Pioli, che sembrava il candidato principale, le ultime voci di Gianluca Di Marzio su SportMediaset suggeriscono un possibile ritorno di Roberto Mancini, evocando un "Mancini bis".

Il TNF conferma la sentenza: Brescia retrocesso, Samp e Salernitana su playout ? Il Tribunale Nazionale Federale della Figc ha inflitto al Brescia 8 punti di penalizzazione in classifica, di cui 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 nella prossima. Partecipa alla discussione

Jannik Sinner, la Nazionale e la Gazzetta dello Sport - Le critiche della Gazzetta si concentrano sul fatto che questo sarebbe stato «l’ennesimo» rifiuto di Sinner alla Nazionale, il quarto: le prime due volte però aveva 18 anni e non c’erano ...

