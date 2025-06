La musica al tramonto Domani a Villa del Palco i cori della Scuola Verdi

Preparati a lasciarti avvolgere da note magiche e atmosfere indimenticabili: domani sera alle 20, Villa del Palco si trasformerà nel palcoscenico di un concerto speciale, dove i cori della Scuola Verdi sveleranno tutta la loro passione. Con ingresso a offerta libera, vivrete un’esperienza unica mentre il tramonto dipinge il cielo di rosso. Non mancate a questo incantevole appuntamento, perché la musica al tramonto è un dono che merita di essere condiviso.

La musica al tramonto, un luogo magnifico, le voci di chi ama cantare insieme. Domani sera alle 20 c'è un appuntamento da non perdere a Villa del Palco: è il concerto finale del dipartimento vocale della Scuola di musica Verdi, con ingresso a offerta libera. In attesa che il cielo si colori di rosso, sono previste due esibizioni. La prima sarà quella del coro giovanile della scuola, composto da ragazzi fra i 13 e i 24 anni, diretti da Rossella Targetti, una delle colonne della Verdi, e accompagnati al pianoforte da Sara Pavani. Il coro presenterà un programma dedicato al Canone, la tecnica polifonica più antica della nostra tradizione musicale e curioserà nella storia della musica, alla scoperta di canoni d'autore, ma anche di origine popolare, partendo dall'esempio più antico esistente, che risale al 1250.

