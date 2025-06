La missione di Santi Cazorla continua | a 40 anni segna un gol pazzesco e porta l'Oviedo in finale

A 40 anni, Santi Cazorla dimostra che il talento e la passione non hanno età. Con un gol spettacolare su punizione, l’ex stella dell’Arsenal e della nazionale spagnola ha portato il Real Oviedo in finale, alimentando il sogno di risalire in Liga. La sua determinazione continua a stupire e ispirare, confermando che la vera forza nasce dalla passione senza confini. Continua a leggere per scoprire come questa leggenda sta scrivendo il suo nuovo capitolo.

L'ex centrocampista dell'Arsenal e della nazionale spagnola a 40 anni gioca perché vuole riportare il Real Oviedo nella Liga. Cazorla ha segnato, con una magica punizione, il gol che è valso la qualificazione alla finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La missione di Santi Cazorla continua: a 40 anni segna un gol pazzesco e porta l'Oviedo in finale; Santi Cazorla in campo a 40 anni: ha rinnovato il contratto con il Real Oviedo; Santi Cazorla torna al Real Oviedo dopo 20 anni al minimo salariale.

Vent'anni dopo Cazorla torna al Real Oviedo. Guadagnerà il minimo sindacale Come scrive tuttomercatoweb.com: Lasciato il Qatar lo scorso luglio, Santi Cazorla è tornato a casa, in Spagna, e ha deciso di ripartire dal Real Oviedo, in Segunda Division.