La Mille Miglia fa ancora tappa a San Lazzaro | martedì 17 giugno l' arrivo in Piazza Bracci della corsa più bella del Mondo

La Mille Miglia torna a incantare San Lazzaro, portando entusiasmo e storia nel cuore della città. Martedì 17 giugno, piazza Bracci si trasformerà nella cornice perfetta per l’arrivo della prima tappa di questa leggendaria corsa, considerata la più bella del mondo. Un momento imperdibile per gli appassionati di motori e di cultura, che unisce tradizione, passione e emozione. La strada verso l’avventura sta per riprendere il suo corso...

🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Mille Miglia fa ancora tappa a San Lazzaro: martedì 17 giugno l'arrivo in Piazza Bracci della corsa più bella del Mondo

Mille Miglia 2025, dal 17 al 21 giugno la Freccia Rossa tornerà a ricalcare le corse leggendarie dell’anteguerra, attraverserà l’Italia in 5 giorni, partenza e arrivo da Brescia, le città di Tappa sono San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia - Milano Marittima e Parm Partecipa alla discussione

