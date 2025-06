La milanese Gazzetta dà la colpa a Ranieri e non all’improvvisazione del top manager Gravina

Nel vivace dibattito calcistico, la Gazzetta Milanese punta il dito contro Ranieri, relegando l’improvvisazione di Gravina a semplice sfondo. Ma quanto è davvero colpa dell’uno o dell’altro? In un mondo in cui le responsabilità si intrecciano, bisogna analizzare con attenzione ogni dettaglio. La verità potrebbe essere più sfumata di quanto sembri, ecco perché vale la pena approfondire...

Caro direttore, sono un avvocato napoletano trapiantato da 20 anni al nord Italia, mia moglie e mia figlia (nata a Milano) ora vivono a Napoli, io faccio la spola e lavoro a Milano. A Napoli non chiedo nulla sotto il profilo economico e per questo abbiamo un rapporto molto libero – un po’ come il Napolista che viaggia nell’etere. Vi leggo con attenzione ed affetto tutti i giorni, apprezzando moltissimo l’utilizzo strumentale del calcio e del nostro comune amore per la maglia azzurra per speculare sulla vocazione europeo-libertaria della minoranza ideologica della città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it