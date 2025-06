La mia fidanzata Ana Sergia morta per una liposuzione Il medico disse di aver chiamato il 118 ma ho dovuto farlo io

Toccato dal dolore e dall’orrore, il suo volto rifletteva una disperazione profonda mentre cercava di ricostruire quei momenti terribili. La tragica perdita di Ana Sergia ha sconvolto tutta la comunità, sollevando domande sulla sicurezza e le responsabilità mediche. Una vicenda che ci invita a riflettere sull'importanza di affidarsi esclusivamente a professionisti qualificati e di non sottovalutare mai i rischi legati a interventi estetici.

Non appena ha varcato la soglia dell'appartamento di via Francesco Roncati, nel quartiere Primavalle a Roma, il compagno di Ana Sergia Alcivar Chenche si è. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «La mia fidanzata Ana Sergia morta per una liposuzione. Il medico disse di aver chiamato il 118, ma ho dovuto farlo io»

«Dove andiamo? Poi il problema con l'anestesia e ho chiamato io il 118 per la mia fidanzata». Le ultime ore di Ana Sergia prima di morire - Dove andiamo? Questa domanda risuona con un senso di urgenza e incertezza, mentre il cuore batte forte nell’attesa di una risposta.

