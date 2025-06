La mia amica Zoe | clip esclusiva del dramedy con Sonequa Martin-Green da oggi al cinema

Da oggi al cinema arriva "La mia amica Zoe", un dramedy emozionante e intenso che affronta la sindrome da stress post-traumatico ispirata a una storia vera. Con un cast stellare, tra cui Sonequa Martin-Green, Natalie Morales, Ed Harris e Morgan Freeman, il film ci invita a riflettere sulle drammatiche conseguenze della guerra sui veterani. Non perdere questa straordinaria testimonianza umana, che promette di toccare i cuori di tutti.

Da oggi al cinema il dramedy sulla sindrome da stress post traumatico ispirata a una storia vera, nel cast Sonequa Martin-Green, Natalie Morales e i veterani Ed Harris e Morgan Freeman. Un film sulle drammatiche conseguenze della guerra sui veterani "per tutti". Questo è l'obiettivo del regista Kyle Hausmann-Stokes, ex soldato dell'esercito americano, la cui ultima fatica, La mia amica Zoe, arriva nei cinema oggi 11 giugno, distribuita da Europictures. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it ci introduce nell'atmosfera di quel mix di dark comedy e drama che caratterizza il film. La clip esclusiva mostra uno stralcio di un intenso dialogo tra la protagonista Sonequa Martin-Green e Morgan Freeman, con una veloce capatina di Natalie Morales, che interpreta l'"amica" in questione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it