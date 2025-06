La metro chiude tre mesi | periferia di Napoli sul piede di guerra

A essere colpita sarà anche una vasta fetta di cittadini, già alle prese con problemi quotidiani, ora costretti a trovare soluzioni alternative per spostarsi. La chiusura temporanea delle stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone sta generando tensione e preoccupazione, mentre l'intera periferia di Napoli si mobilita per chiedere risposte chiare e interventi urgenti. La sfida ora è mantenere viva la voce dei residenti in attesa di un ritorno alla normalità.

Tre stazioni chiuse per tre mesi: Piscinola, Chiaiano e Frullone. L'Anm ha annunciato il provvedimento definito necessario per lavori non prorogabili. Non si conoscono ancora le date precise, ma la popolazione della periferia napoletana è già sul piede di guerra. A essere colpita sarà anche una.

