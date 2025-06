La messa in sicurezza. Per il parco del Tettuccio servono 100mila euro.

Il parco del Tettuccio, gioiello verde di Montecatini, necessita di un intervento urgente per tornare fruibile e sicuro. Con una cifra stimata di 100mila euro, si mira a ripristinare l’accesso e garantire la sicurezza di questa oasi di relax. Dopo il fermo causato dalla caduta di un grosso platano, ora è il momento di intervenire e restituire al pubblico uno spazio meraviglioso. La ripresa delle attività dipende anche da questo importante investimento.

Il parco prospiciente alle Terme Tettuccio, anche se in modo parziale, ha bisogno di un intervento da circa 100mila euro per essere di nuovo accessibile al pubblico. Lo spazio verde non è accessibile al pubblico da fine gennaio, quando, in seguito alla caduta di un grosso platano a pochi metri dal bar interno, la società fu costretta a effettuare una serie di verifiche. La parte del parco che dà sullo stabilimento Regina è stata poi riaperta al pubblico, ma quella che confina con il Tettuccio ha bisogno di un intervento per garantire la sicurezza. Le Terme, alle prese con il concordato preventivo in continuità , nel rispetto della legge, possono coprire in parte questi lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it