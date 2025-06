La mamma di Mancini | Roberto di nuovo ct? Tornerebbe ma servirebbero delle scuse

La mamma di Mancini, Marianna Puolo, torna a far sentire la sua voce ai microfoni di 'Un giorno da pecora', lasciando intravedere un possibile ritorno del figlio alla guida della Nazionale. Ma cosa potrebbe essere successo per portarlo a lasciare il ruolo? Secondo Marianna, c’è di più dietro le quinte: "Lui è un vincente, ma se ha lasciato la Nazionale avrà avuto i suoi motivi, forse qualcuno non è stato onesto con lui".

La signora Marianna Puolo ai microfoni di 'Un giorno da pecora': "Lui è un vincente, ma se ha lasciato la Nazionale avrà avuto i suoi motivi, forse qualcuno non è stato onesto con lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La mamma di Mancini: "Roberto di nuovo ct? Tornerebbe, ma servirebbero delle scuse"

In questa notizia si parla di: mamma - mancini - roberto - tornerebbe

"Un giorno Acerbi mi dirà dove gli ho mancato di rispetto. Roberto Mancini? Gli avranno hackerato il telefono" Luciano Spalletti torna a parlare del caso relativo al rifiuto del difensore dell'Inter Vai su Facebook

La mamma di Mancini: Roberto di nuovo ct? Tornerebbe, ma servirebbero delle scuse; Roberto Mancini torna in Nazionale? La mamma: «Mio figlio è un vincente ma ci vorrebbero delle scuse»; Gravina sul nuovo ct: «Abbiamo alcuni giorni a disposizione e vogliamo usarli tutti».

La mamma di Mancini: «Di nuovo c.t. della Nazionale? C'è chi non è stato onesto con lui, servono delle scuse» Lo riporta msn.com: La signora Marianna Puolo ospite di Un Giorno da Pecora torna sul rapporto teso fra il figlio e il presidente federale Gravina per il burrascoso addio del 2023: «Quando lui va nei posti, vince.