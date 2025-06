La maggioranza ora si risveglia e annuncia barricate sullo stop agli Euro 5

In un clima di forte tensione, la maggioranza si schiera contro il divieto europeo sugli euro 5, promettendo battaglia per tutelare il Nord e le sue imprese. La Lega, con Salvini in prima linea, annuncia azioni decise a ogni livello, mentre camionisti e piccole aziende temono ripercussioni devastanti. Un fronte compatto si oppone a una decisione che potrebbe mettere in ginocchio l’economia locale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le reazioni più recenti.

Tutti i partiti contro il divieto europeo che paralizzerà il Nord. La Lega: «A partire da Salvini, siamo al lavoro a ogni livello».. Levata di scudi in reazione al blocco: «Metterà in ginocchio camionisti e piccole ditte».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La maggioranza ora si risveglia e annuncia barricate sullo stop agli Euro 5

