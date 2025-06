La Luna piena delle Fragole nei cieli di tutto il mondo le immagini spettacolari da New York a Otranto

La magia della Luna piena delle Fragole ha illuminato i cieli di tutto il mondo, regalando spettacoli mozzafiato da New York a Otranto. Martedì 10 giugno, questa meraviglia celestiale ha catturato gli sguardi e i cuori di milioni di persone, trasformando la notte in un evento indimenticabile. Un momento di pura poesia che resterà scolpito nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarlo.

La sera di martedì 10 giugno la Luna piena delle Fragole ha incantato tutti, le immagini hanno fatto il giro del mondo da New York a Otranto.

Il prossimo **plenilunio di giugno**, noto come **Luna Piena delle Fragole**, si verificherà **alle 09:44 di mercoledì 11 giugno 2025**, ma sarà visibile solo la sera, dopo le 21:30. Il nome deriva dalla tradizione dei nativi americani, che lo associavano al perio Partecipa alla discussione

Luna Piena della Fragola — 11 giugno 2025 La notte dell'11 giugno, gli osservatori del cielo di tutto il mondo potranno ammirare la Luna Piena della Fragola — l’ultima luna piena della primavera o la prima dell’estate, a seconda del solstizio. Perché si Partecipa alla discussione

