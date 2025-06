La linea verde torna nei campi Gli aiuti ai giovani per il rilancio | Viti? No ho fatto un luppoleto

La rinascita dell'agricoltura giovanile si fa strada, alimentata da incentivi e sostegni concreti. La linea verde torna nei campi, favorendo i giovani imprenditori agricoli e rilanciando il settore. Con strumenti innovativi e finanziamenti mirati, il futuro della terra si apre a nuove opportunità per chi desidera trasformare la passione in impresa. È il momento di scoprire come queste misure possano fare la differenza nella crescita rurale italiana.

Firenze, 11 giugno 2025 – Non è più un ‘lavoro per vecchi’. Se fino a non troppi anni fa l’agricoltura era considerata una occupazione non a misura dei più giovani la tendenza, ora, sembra infatti essersi invertita, con sempre più under 40 che si mettono in gioco con progetti innovativi legati alla terra. Progetti che, spesso, possono essere avviati e condotti a compimento grazie a strumenti messi in campo da istituzioni, come il Piano di sviluppo rurale della Regione che sta dando, letteralmente, ottimi frutti. Proprio i giovani agricoltori e la nuova imprenditoria sono stati al centro, ieri pomeriggio, di uno specifico momento di discussione all’interno di AgroFutura Festival a Palazzo Strozzi Sacrati: a parlare del tema con Ilaria Ulivelli, che ha moderato l’incontro, Fausta Fabbri, Responsabile Gestione delle misure del PSR per la Consulenza, l’Innovazione, per i Giovani Agricoltori e per la Diversificazione delle Attività agricole della Regione Toscana, e Giorgia Agostini, titolare del Podere Valzerino in Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La linea verde torna nei campi. Gli aiuti ai giovani per il rilancio: “Viti? No, ho fatto un luppoleto”

